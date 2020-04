Am Wochenende ist ein 39 Jahre alter Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Bergzabern in der Südpfalz erstochen worden. Der Mann aus Gambia war laut Polizei von einem 19-Jährigen aus Somalia angegriffen worden. Beide Männer stürzten dabei vom Balkon.

Der 19-jährige Angreifer soll sein Opfer auf dem Balkon der Flüchtlingsunterkunft im Kreis Südliche Weinstraße attackiert haben. Zunächst soll er mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Das Opfer, ein 39-jähriger Familienvater, habe versucht den Angriff abzuwehren, dabei seien beide vom Balkon im 1. Obergeschoss gefallen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagmorgen mit. Angreifer mit Taser außer Gefecht gesetzt Als die Polizei eintraf, stand der 19-jährige Angreifer offenbar mit einer abgebrochenen Flasche vor den Beamten und reagierte nicht auf ihre Ansprache. Laut Polizei musste ein Distanszelektroimpulsgerät eingesetzt werden, ein sogenannter Taser. Danach konnten die Beamten den Mann festnehmen. Haftbefehl wegen Mord-Verdachts Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Opfers feststellen. Die Obduktion ergab, dass er an den Stichverletzungen gestorben ist. Das Amtsgericht Landau hat Haftbefehl wegen Mord-Verdachts erlassen. Die Hintergründe der Tat sowie das Motiv sind noch unklar.