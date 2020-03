Ein 17-jähriges Mädchen ist am Freitag in Ludwigshafen an seinen schweren Verletzungen gestorben. Sie war am Vorabend am Willersinnweiher gefunden worden. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Der dringend Tatverdächtige wurde am späten Freitagabend von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen. Am Samstag kam er in Untersuchungshaft in eine Jugendstrafanstalt. Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei aktuell keine weiteren Informationen veröffentlichen. Mädchen von Anwohner gefunden Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein Anwohner kurz nach 18 Uhr am Donnerstagabend die schwer verletzte junge Frau am Ufer des Willersinnweihers im Ludwigshafener Stadtteil Melm entdeckt. Laut Polizei sah der Nachbar, wie ein junger Mann weglief. Die Polizei hatte unter anderem mit Polizeihunden und einem Hubschrauber nach dem Mann gefahndet.