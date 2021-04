per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L533 in Limburgerhof ist eine Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Autofahrer wurden schwer verletzt.

Wie die Polizei Ludwigshafen mitteilte, ist ein 83-jähriger Autofahrer am Samstagvormittag vom Parkplatz einer Baumschule gefahren. Dabei missachtete er nach aktuellem Kenntnisstand die Vorfahrt eines von links kommenden 46-jährigen Audi-Fahrers.

An der Ausfahrt der Baumschule sei es deshalb zum Unfall gekommen, bei dem alle drei Fahrzeuginsassen schwer verletzt wurden. Die 77-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers starb kurz darauf im Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Die L533 musste für circa drei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der Schaden wird auf 26.000 Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) zog einen Gutachter zur Unfallaufnahme hinzu.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.