Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt von Ludwigshafen ist am Nachmittag eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Wegen des Unfalls war die Konrad-Adenauer-Brücke gesperrt.

Näheres dazu, was bei dem Unfall passiert ist, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei ist ein Lastwagen an dem Unfall in der Kaiser-Wilhelm-Straße beteiligt. Die verunglückte Frau war 87 Jahre alt und erlitt schwerste Verletzungen. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Rheinbrücke von Mannheim nach Ludwigshafen war gesperrt

Gutachter haben die Unfallstelle genau untersucht. Deshalb war die Konrad-Adenauer-Brücke von Mannheim nach Ludwigshafen stundenlang gesperrt.