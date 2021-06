per Mail teilen

Am Freitagabend ist eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall bei Frankenthal ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die 50-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf der Ortsumgehung Hessheim in Richtung Gerolsheim unterwegs, als sie von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich in Folge mehrfach. Die Frau wurde aus dem Wagen geschleudert und tödlich verletzt. Wieso sie von der Straße abkam, ist noch unklar.