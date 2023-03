Schifferstadt: Mann ist bei Unfall auf Firmengelände gestorben

Ein Mann ist auf einem Firmengelände in Schifferstadt zwischen zwei LKW-Anhängern eingeklemmt worden. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er starb.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Arbeitsunfall am Donnerstagnachmittag ereignet. Nach bisherigen Ermittlungen rangierte ein LKW-Fahrer neben einem anderen geparkten LKW auf einem Firmengelände in Schifferstadt. Dabei bemerkte er offenbar nicht, dass der Fahrer des geparkten LKW neben seinem Fahrzeug stand. Beim Rangieren hat er nach Einschätzung der Polizei offenbar den Fahrer zwischen den beiden Anhängern eingeklemmt. Er habe sich dabei so sehr verletzt, dass er an seinen Verletzungen starb.



Gutachter soll tödlichen Arbeitsunfall untersuchen

Die Staatsanwaltschaft in Frankenthal hat nun einen Gutachter engagiert, der nun den Unfallhergang genau untersuchen soll. Die Ermittlungen dauern an.