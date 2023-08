Stellen Sie sich vor: Sie schwimmen im Urlaub in Tirol in einem Bergsee und werden plötzlich von einem Tretboot gejagt und gerammt. Das ist Thomas T. (Namen geändert) aus dem Kreis Germersheim passiert. Wie es ihm erging, erzählte er dem SWR.

Thomas T. verbringt seinen Urlaub mit seiner Frau auf einem Campingplatz am Reintalersee in Kramsach, einem idyllisch gelegenen Badesee im Tiroler Bezirk Kufstein. Anders als seine Frau schwimme er gerne und sei am Montag schon etwa eine Stunde durch den See geschwommen, erzählte der 67-Jährige per Handy.

Tiroler rief: "Überfahr ihn!"

Wie aus heiterem Himmel sei ihm plötzlich ein Tretboot mit zwei Männern entgegengekommen. Sie hätten versucht, ihn zu überfahren. "Einer ist dann ins Wasser gesprungen und hat gerufen: Überfahr ihn!"

Der andere sei wieder und wieder mit dem Tretboot auf ihn zugefahren, habe immer wieder gewendet, ihn eingekreist und versucht, ihn zu überfahren, angefeuert von seinem Kumpanen, sagt Thomas T. Er habe versucht, das Boot mit seinem Körper und den Beinen abzuwehren. "Ich habe nur versucht, mich gegen das Boot zu stemmen, mit meinem ganzen Körper das Boot zur Seite zu drücken."

Er habe auch Panik gekriegt, so der Südpfälzer. Zwar sei er kein schlechter Schwimmer, aber eine Stunde lang im Wasser, rund 800 Meter vom Ufer entfernt und noch dazu nicht mehr der Jüngste. "Das war schon eine brenzlige Situation."

Urlauber aus der Pfalz bangt um sein Leben und wird verletzt

Beim Versuch, das Tretboot abzuwehren, zog sich der Rentner Schürfwunden am Bein zu. Glücklicherweise gelang es dem Angreifer nicht, Thomas T. mit dem Tretboot unter Wasser zu drücken. "Ich habe dann geschrien, sie sollen aufhören, ich würde sie anzeigen. Dann haben sie irgendwann von mir abgelassen."

Er sei dann zum Ufer geschwommen, so schnell es eben noch ging. Das habe etwa eine weitere Viertelstunde gedauert. Auf dem Rückweg, seien die beiden Tretbootfahrer ihm dann plötzlich erneut hinterher gefahren. "Da habe ich wieder Panik gekriegt. Aber sie haben gerufen: Entschuldigung! Entschuldigung! Und am Ufer war ich natürlich fix und fertig."

Die beiden Angreifer seien dann zu einem anderen Ufer gefahren, hätte weitere junge Männer und Bier ins Tretboot geladen und seien in die Mitte des Sees gefahren.

Anzeige wegen Tretbootattacke erstattet

Der Südpfälzer hat den Angriff am Dienstag bei der Polizei in seinem Urlaubsort angezeigt. Dazu sagt er "Das kann man nicht auf sich beruhen lassen: Wenn ich nicht so ein guter Schwimmer wäre... das hätte vielleicht nicht jeder überstanden."

Am Montag nach dem Vorfall sei er unter Schock gestanden, sagt der Rentner. Auch seine Frau, die auf dem Campingplatz geblieben war, sei entsetzt gewesen, als sie von dem Erlebnis hörte. Nun hat Thomas T. noch einige Tage Zeit, sich in Tirol von dem Schock zu erholen.

Dass er so grundlos angegriffen wurde, dazu gibt der 67-Jährige abschließend einen Erklärungsversuch. Die Männer seien angetrunken gewesen und: "Ich war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort."