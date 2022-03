Der Zoo Landau sammelt für Zoos in der Ukraine. Darüber informierten die Verantwortlichen in Landau. Man unterstütze damit die Europäische Zoo-und Aquarienvereinigung, die im Kontakt mit drei ukrainischen Zoos stehe. In Gedanken sei man in Landau bei den Zoo-Mitarbeitern im Kriegsgebiet und deren Schützlingen, hieß es in einer Pressemitteilung. Der Zoo Landau will ab sofort an seiner Kasse um Spenden bitten. mehr...