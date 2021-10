Tierheim Speyer gerettet

per Mail teilen

Das Tierheim Speyer befindet sich in einer finanziellen Notlage. Doch nun möchte die Stadt Speyer helfen.

Durch die Corona-Pandemie hat das Tierheim in Speyer keine leichte Zeit. Zum einen sind nach Angaben der Stadt die Einnahmen der Tierpension weggebrochen und zum anderen ist die Sanierung des Hundehauses teurer geworden als erwartet. Der Grund dafür sind gestiegene Material- und Baukosten. Alles in allem führte das zu Existenzsorgen beim Speyerer Tierschutzverein.

Zuschuss: 12.000 Euro

Nun hat auf die Initiative von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) der Stadtvorstand beschlossen, den städtischen Zuschuss für die Sanierung des Hundehauses um 10.000 Euro aufzustocken. Die Stadt Speyer bezuschusst die Sanierung des Hundehauses nun mit insgesamt 12.000 Euro. Nach Angaben der Stadt stammt das Geld aus nicht abgerufenen Mitteln für die Fundtierverwahrung.

„Der Tierschutz ist mir eine Herzensangelegenheit.“

Da der geplante Neubau des Tierheims sicher noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde, sei es ein wichtiger und richtiger Schritt, das Hundehaus zu sanieren, so Seiler. "Die Stadt Speyer möchte in der entstandenen Notlage unbürokratisch aushelfen.“ Der Tierschutzverein reagierte erleichtert auf die Entscheidung der Stadt.

"Uns wird durch das zusätzliche Geld eine riesige Last von den Schultern genommen."

Nach Angaben der Stadt hat der Tierschutzverein zusätzlich einen Nachtrag zur Förderung beim zuständigen Ministerium gestellt. Eine Entscheidung stehe noch aus.