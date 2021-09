Ein Unbekannter ist in Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis) bei einem Einbruchsversuch von Wespen und einem Hund in die Flucht geschlagen worden. Laut Polizei wollte der Täter in der Nacht zum Samstag über ein gekipptes Fenster in ein Haus einsteigen. Dabei habe er ein Wespennest beschädigt. Die aufgescheuchten Insekten hätten den Mann angegriffen. Zudem habe ein Hund im Haus angefangen zu bellen und den Einbrecher so vertrieben.