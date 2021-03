Eine Tierärztin aus dem südpfälzischen Bornheim ist vor dem Amtsgericht Landau zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau trotz Berufsverbots weiter als Tierärztin praktiziert hatte. In die Bewährungsstrafe sei ein Urteil des Landgerichts Landau vom Mai 2019 eingeflossen. Die Tierärztin war damals wegen Tierquälerei zu einer neunmonatigen Haftstrafe und einem vierjährigen Berufsverbot verurteilt worden. Sie hatte etwa 70 Hunde und Katzen in zwei Wohnhäusern in Bornheim nicht artgerecht gehalten.