Das Veterinäramt des Landkreises Bad Dürkheim hat in Carlsberg rund 30 Pferde beschlagnahmt. Grund sind nach Angaben einer Sprecherin "verheerende Haltungsbedingungen."

Nach Angaben der Kreisverwaltung sind die Tiere unzureichend mit Futter und Wasser versorgt worden. Außerdem sei in den Unterständen und Boxen nicht richtig ausgemistet worden. Zudem seien bei einer Kontrolle am Montag marode Zäune und Unterstände festgestellt worden.

Frist nicht eingehalten

Der Tierhalterin hätte eine Frist bis Mittwochmorgen bekommen, um diese tierschutzwidrigen Haltungsbedingungen abzustellen. Das hat sie aber nicht getan, deshalb wurden die Tiere ihr jetzt weggenommen.

Polizeieinsatz wegen freilaufender Pferde

Am Wochenende waren die Polizei und Feuerwehr schon einmal wegen der Tiere im Einsatz. Es waren freilaufende Pferde auf der L 520 unterwegs, die der Halterin in Carlsberg zugeordnet werden konnten. In der Vergangenheit habe es schon mehrere Kontrollen und Anordnungen bei ihr aufgrund der Gefahren für die Gesundheit und das Leben der Tiere gegeben.

Nach der Razzia werden die Tiere jetzt laut Kreisverwaltung in verschiedenen Ställen in der Umgebung untergebracht.