Der Bau der Therme in Bad Dürkheim könnte nach Angaben der Stadt im Mai beginnen. Zuvor müssten am 22. März noch der Stadtrat die Finanzierung beschließen und der Aufsichtsrat der Stadtwerke einen Tag später die Aufträge an die Baufirmen vergeben. Für dreiviertel aller Bauaufträge lägen nun Angebote der Firmen vor. Diese Angebote würden die geplanten Kosten nicht überschreiten. Eine erste Ausschreibung für den Bau der Therme war in Bad Dürkheim im letzten Jahr gescheitert, weil die Angebote der Baufirmen den Kostenrahmen des Projekts gesprengt hätten.