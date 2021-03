Melanie Bayer aus dem südpfälzischen Edenkoben leidet an Fahrangst. Sie hat Angst beim Autofahren - so wie ein Prozent der deutschen Autofahrer. In Landau gibt es dagegen jetzt eine Therapie - inklusive Fahrsimulator.

Melanie Bayer leidet seit fast sieben Jahre unter der sogenannten Fahrangst, obwohl sie zuvor schon mehr als 20 Jahre lang am Steuer saß. Sie traute sich nur noch ganz kurze Autofahrten in der Umgebung zu.

"Meine größte Fahrangst ist, dass ich in einem Stau stehe und nicht mehr nach Hause komme und nicht mehr drehen kann." Melanie Bayer

Wenn die Angst kommt, beginnt Melanie Bayer zu zittern und zu schwitzen und ihr wird so übel, dass sie am liebsten in der Nähe einer Toilette bleiben würde. Nach Expertenschätzungen sind mindestens ein Prozent der deutschen Autofahrer von Fahrangst betroffen.

Landauerin macht Studie zur Fahrangst-Therapie

Die Landauer Psychotherapeutin Carolin Fischer hat gegen Fahrangst im Rahmen ihrer Doktorarbeit an der Universität in Koblenz-Landau eine praxisnahe Therapie entwickelt. Die bietet sie am Landauer Weiterbildungsinstitut für psychologische Psychotherapie (WiPP) an.

Ihre Methode hat Fischer in einer Studie nachgewiesen. Dafür hat sie 34 betroffene Frauen und Männer nach ihrer Therapiemethode behandelt. Alle würden heute wieder Autofahren, und der Therapieeffekt habe sich im dreimonatigen Kontrollzeitraum nach der Therapie gehalten.

Carolin Fischer in der Therapiestunde mit Melanie Bayer SWR

Autobahn, Brücken, Stau: Fahrangst ist individuell

In der Therapie erfahren die Patienten zunächst, was Angst überhaupt ist, was dabei im Körper passiert und was für ein Verhalten sie auslöst, erklärt Psychotherapeutin Carolin Fischer. Es gehe ganz oft um Flucht oder Vermeidung, zum Beispiel von Autobahn-, Tunnel- oder Brückenfahrten. Bei jedem werde dann einzeln ergründet, woher die Angst davor kommt und wie man sie entkräften kann.

Vom Autosimulator ins richtige Auto

Nach etwa zehn Therapiestunden beginnt dann der praktische Teil. Dabei werden die Patienten erst einmal am Fahrsimulator der Landauer Fahrschule Schmitt mit den angstbesetzen Situationen konfrontiert.

Danach geht es ans richtige Autofahren. Zunächst ist ein Fahrlehrer dabei, der die generelle Fahrtüchtigkeit einschätzt. Wenn alles ok ist, dürfen die Fahrangst-Patienten auch im eigenen Auto mit der Psychologin üben.

Psychologin: Ängste oft unbegründet

Sie dokumentiere ihre Befürchtungen vor der Fahrt und bespreche die Gefühle beim Fahren. Diese Ängste zeigten sich nach der Fahrt oft als unbegründet, erklärt Bayer. Diese Methode helfe ihr. Die Angst zu besiegen gelinge ihr inzwischen immer häufiger, sagt Melanie Bayer.