Nach SWR-Informationen ist der 16-jährige Sohn einer abgeschobenen armenischen Familie in Obhut des Ludwigshafener Jugendamtes. Er war bei der Abschiebung Ende März geflohen und seitdem verschwunden.

Die Polizei hatte zuletzt mit öffentlichen Aufrufen in den Sozialen Medien nach dem Minderjährigen gesucht. Anfang der Woche war er wieder in Ludwigshafen aufgetaucht und hatte dem SWR ein Interview gegeben.

Asylrechtsanwalt vertritt den Jungen

Am Donnerstag hatte die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen. Nach SWR-Informationen hat sich der Jugendliche an dem Tag auf der Ludwigshafener Parkinsel mit der Polizei getroffen. Die Beamten erschienen in Zivil, weil sie einer Vermittlerin zufolge wussten, dass der Junge große Angst vor dem Treffen mit den Beamten hatten. Die jesidische Familie lebte bis zu ihrer Abschiebung nach Armenien in der Ludwigshafener Flüchtlingsunterkunft in der Wattstraße.

Ludwigshafen: Flüchtlingsunterkunft in der Wattstraße SWR

Junge darf Großeltern besuchen

Der 16-Jährige wird nun vom städtischen Jugendamt betreut. Das Pfingstwochenende darf er wohl bei seinen Großeltern verbringen, die noch in Ludwigshafen leben. Außerdem ist ihm nach SWR-Informationen ein Fachanwalt für Asylrecht vermittelt worden, der ihn künftig vertreten wird.

Die Abschiebung der jesidischen Familie des Jungen am 30. März nach Armenien hatte in Ludwigshafen Proteste ausgelöst und für Kritik gesorgt. Auch das Integrationsministerium Rheinland-Pfalz hatte die Stadt Ludwigshafen gerügt.

Rüge vom Ministerium

Die Ausländerbehörde Ludwigshafen hatte die Familie abgeschoben, obwohl er 16-Jährige während der Maßnahme geflohen war. Gesetzlich ist es nicht erlaubt, Familien getrennt abzuschieben. In einem solchen Fall müsse eine Abschiebung gestoppt werden, sagte das Ministerium damals dem SWR.

Der 16-Jährige hatte bis zur Abschiebung seiner Familie die 9. Klasse einer Realschule plus in Ludwigshafen besucht und einen Ausbildungsplatz im Einzelhandel in Aussicht. Wie es jetzt weitergeht, ist noch unklar.