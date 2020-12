Wegen der hohen Nachfrage nach Corona-Schnelltests erweitert das private Testzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle seine Öffnungszeiten. Ab Dienstag hat das Testzentrum, nach Betreiberangaben, von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, an Heiligabend und an Silvester von 8 Uhr bis 13 Uhr. Bei der Eröffnung am Samstag hatten sich laut Betreiber 250 Menschen auf Covid testen lassen, dabei wurden 6 Personen als Corona-positiv ermittelt. Sie hatten keinerlei Symptome. Sie seien sofort an einen Arzt vermittelt worden, der einen PCR-Test durchführt. Dieser gilt als genauer als der Schnelltest. Auch das Gesundheitsamt wird bei einer positiven Testung informiert, so der Betreiber des Testzentrums gegenüber dem SWR.