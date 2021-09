Politiker aus Südpfalz kritisieren Ende der Impfzentren

Die Impfzentren schließen Ende September auch in der Vorder- und Südpfalz. Ausnahmen sind die Zentren in Ludwigshafen, Wörth und Neustadt. Kritik kommt von Politikern aus der Südpfalz.

Am 30. September soll Schluss mit den Impfzentren sein - das hat das Land Rheinland-Pfalz beschlossen. Aus den Pfälzer Impfzentren in Frankenthal und Schifferstadt werden dann wieder Sporthallen, in der Salierhalle in Bad Dürkheim können wieder Veranstaltungen stattfinden.

Die Vorbereitungen zum Abbau der Impfzentren laufen bereits. Die Kommunen haben die Verträge mit Sicherheits- und Reinigungsfirmen gekündigt, die Inneneinrichtungen werden von den Messebauern wieder abgeholt. Computer, Scanner und Überwachungskameras werden auf Bitten des Landes eingelagert.

Das Impfzentrum in Ludwigshafen von Innen SWR

Impfzentren in Ludwigshafen, Wörth und Neustadt bleiben

Eine Ausnahme bilden die Impfzentren in Ludwigshafen, Wörth (Landkreis Germersheim) und Neustadt an der Weinstraße. Sie sollen für alle Fälle im Stand-by-Modus bleiben und schnell wieder ihren Betrieb aufnehmen können.

Aktuell bieten die Impfzentren noch Drittimpfungen an für Menschen, die zu den besonders schützenswerten Gruppen gehören und deren Zweitimpfung vor sechs Monaten erfolgte. Hierzu gehören vor allem über 80-Jährige, Personen mit Immunschwäche oder Immunsuppression und Pflegebedürftige, die zu Hause leben.

Stadt Ludwigshafen will Impftermine vermitteln

Wer sich allerdings bis September zum ersten Mal im Impfzentrum impfen lassen möchte, der kann dort wegen der Schließung nicht auch noch seine Zweitimpfung bekommen. Das muss dann ein Hausarzt oder Impfbus übernehmen. Darauf weist das Impfzentrum in Landau hin. Die Stadt Ludwigshafen teilt mit, dass das Impfzentrum einen verbindlichen Termin für die Zweitimpfung bei niedergelassen Ärztinnen und Ärzten vermittelt.

Im Impfzentrum Landau, in dem sich Menschen aus Landau und der Südlichen Weinstraße auch ohne Termin impfen lassen können, wurde bereits Bilanz gezogen. Die fällt durchweg positiv aus.

"Wir sind das Impfzentrum mit der kürzesten Laufzeit, aber hatten gleichzeitig eine hohe Effizienz."

100.000 Impfdosen verabreicht

Seit Mitte Februar wurden etwas mehr als 100.000 Impfdosen verabreicht, darunter rund 53.000 Erstimpfungen und 47.000 Zweitimpfungen. Das seien durchschnittlich 66 Impfdosen pro Stunde gewesen, rechnet Impfkoordinator Bastian Dietrich vor. Aktuell kämen noch jeden Tag bis zu 100 Menschen vorbei.

Oberbürgermeister Hirsch (CDU) und der Landrat der Südlichen Weinstraße, Dietmar Seefeldt (CDU), merkten erneut an, dass das Aus für die Impfzentren zu früh komme.

"Einige Monate hätten uns noch gut getan. Bis Jahresende hätten wir noch durcharbeiten können, dann hätten wir noch einige überzeugen können, sich impfen zu lassen."

Kosten des Impfzentrums in Landau noch unklar

Was der achtmonatige Betrieb des Impfzentrums insgesamt kosten wird, dazu liegen laut Seefeldt noch keine konkreten Angaben vor. Und falls das Land das Impfzentrum in Landau doch noch einmal benötigt? Teilweise soll Material eingelagert werden. Das ist vom Land auch bis Ende April 2022 so vorgesehen. Klar ist in Landau schon jetzt: die Halle, in der das Impfzentrum jetzt noch ist, wird bald anders genutzt. Es bräuchte dann einen anderen Ort.