Ein Mann hat am Freitagabend in Landau sein neu gekauftes Tierabwehrspray auf einem Parkplatz ausprobiert. Die Reizgaswolken zogen in zwei Lokale und verletzten 30 Gäste.

Wie die Polizei mitteilte, erlitten die Betroffenen Reizungen der Atemwege sowie der Augen. Der junge Mann habe auf einem Parkplatz mehrere Sprühstöße abgegeben. Allerdings hatte er wohl nicht damit gerechnet, dass die Spraywolke in zwei Lokale zieht. Als sich der Übeltäter bei den Betroffenen entschuldigen wollte, entwickelte sich ein Streit und die Polizei wurde dazu gerufen. Gegen den Mann wird jetzt ein Strafverfahren eingeleitet.