Termine für das Mandelblütenfest in Gimmeldingen stehen fest

Einige Blüten der Mandelbäume sind bereits geöffnet. Nun sind die Temperaturaussichten so gut, dass die Vorderpfalz bald wieder in kräftigem rosa und weiß erstrahlen wird. Passend dazu stehen die Termine für das Mandelblütenfest.

Die Gimmeldinger Mandelblüte wird in diesem Jahr an den beiden letzten Märzwochenenden gefeiert. Freunde der Mandelblüte können sich die Termine 21. bis 23. März und 28. bis 30. März dick im Kalender anstreichen.

Straußwirtschaften und Keschdeplätzel in Gimmeldingen erwarten viele Besucher

Auf dem Mandelblütenfest wird es neben den Ständen der Weingüter auch ein, laut Veranstalter, abwechslungsreiches kulinarisches Angebot geben. Außerdem wird es Stände mit Kunsthandwerk und typisch pfälzischen Produkten geben. Die Festmeile beginnt am König-Ludwig-Pavillon und geht über Neubergstraße, Peter-Koch-Straße und das Dorfzentrum in die Kurpfalzstraße. Für die Mandelblütenfans, die die Mandelbäume mit etwas mehr Ruhe abseits der Festmeile bestaunen möchten, gibt es dem Veranstalter zufolge eine Ausschankstelle am Keschdeplätzel.

An diesen Tagen hat das Mandelblütenfest in Gimmeldingen geöffnet Das Mandelblütenfest in Gimmeldingen findet an den beiden letzten Wochenenden im März statt. Und zwar vom 21. bis 23. März und vom 28. bis zum 30. März. Der Festbereich ist zu folgenden Zeiten geöffnet:



Freitag: 14:00 bis 19:00 Uhr

Samstag: 11:00 bis 19:00 Uhr

Sonntag: 11:00 bis 19:00 Uhr Montag bis Donnerstag: 11:00 bis 19:00 Uhr

Die Wein-Ausschankstellen können auch unter der Woche zu den angegebenen Öffnungszeiten öffnen. In den Weingütern:



Freitag: bis 01:00 Uhr

Samstag: bis 01:00 Uhr

Sonntag: bis 23:00 Uhr Montag bis Donnerstag: bis 19:00 Uhr

Um die Besucher auf eine größere Fläche zu verteilen, seien die Standflächen entzerrt worden, heißt es vom Veranstalter. Die Stände würden auf ein größeres Gebiet verteilt, das Konzept habe sich bereits im vergangenen Jahr bewährt. Außerdem hätten – je nach Wetter - verschiedene Weingüter in Gimmeldingen auch unter der Woche als Straußwirtschaften geöffnet.

Weitere Informationen zum Ablauf und zu Aktionen auf dem Mandelblütenfest gibt es auf den Internetseiten der Stadt Neustadt an der Weinstraße .

Anreise zum Mandelblütenfest in Gimmeldingen per Bahn oder Auto möglich

Besucher des Mandelblütenfestes, die mit der Bahn nach Neustadt anreisen, haben die Möglichkeit - je nach Bahnhof und Haltepunkt in der Stadt - entweder mit Shuttlebussen weiter nach Gimmeldingen zu fahren oder den ausgeschilderten Fußwegen zu folgen.

Für Autofahrer sind verschiedene Parkplätze ausgeschildert. Von dort fahren Park & Ride-Busse zur Festmeile. Für Radler wird es Abstellmöglichkeiten in der Meerspinnstraße geben.