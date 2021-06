Der Polizei ist bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der A650 bei Ludwigshafen ein Raser ins Netz gegangen. Laut Polizei war der BMW-Fahrer am Dienstagabend stadtauswärts mit rund 190 Stundenkilometern in Richtung Bad Dürkheim unterwegs. Erlaubt ist dort Tempo 90. Nach Abzug der Messtoleranz sei er somit rund 90 km/h zu schnell gewesen. Den Fahrer aus Germersheim erwarte nun eine Geldbuße in Höhe von mindestens 1.200 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie 2 Punkte in Flensburg.