Telefonseelsorge mit vielen Anrufen wegen Ukraine-Krieg

Bei der Telefonseelsorge in der Pfalz geht es derzeit in vielen Gesprächen um den Ukraine-Krieg. Der Leiter der von der evangelischen Kirche und der Diözese Speyer getragenen Einrichtung sagte dem SWR, dass etwa ein Fünftel aller Telefonate sich um Sorgen im Zusammenhang mit diesem Krieg drehen. So sorgten sich Menschen darum, dass die Preise für Waren des täglichen Bedarfs steigen und sie sich das nicht leisten könnten. Außerdem sähen die Menschen zum Teil keine Zukunft für sich. Die Zahl der Erstanrufer sei aber nicht wesentlich gestiegen. Die Probleme hätten sich lediglich verlagert. Bei der Telefonseelsorge mit Sitz in Kaiserslautern gehen pro Woche etwa 250 Telefonate ein.