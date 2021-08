Wegen des mit Keimen belasteten Trinkwassers in der Südpfalz gibt das zuständige Gesundheitsamt inzwischen teilweise Entwarnung. Nach Angaben der Kreisverwaltung Germersheim hat sich die Lage in Kandel inzwischen entspannt. In den vergangenen Tagen seien alle Proben nicht mehr mit coliformen Keimen belastet gewesen. In der Verbandsgemeinde Lingenfeld und der Gemeinde Zeiskam soll das Leitungswasser jedoch weiterhin abgekocht werden. Zwar seien die letzten Proben negativ gewesen, doch es müssten weitere Ergebnisse abgewartet werden, um vollständig Entwarnung geben zu können.