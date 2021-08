per Mail teilen

Zwei gestohlene Autos, drei minderjährige Mädchen, und ein Unfall – das sind die Eckdaten einer Geschichte, von der die Polizei nun berichtet.

Es geht um drei Mädchen: zwei Schwestern, 15 und 16 Jahre alt, und ihre Freundin, 13 Jahre alt. Das Trio hat der Polizei zufolge in der Nacht auf Donnerstag das Auto der Eltern der 13-Jährigen genommen und ist auf Spritztour gegangen. Die Fahrt endete nach kurzer Zeit mit einem Unfall in Ludwigshafen. Der Stimmung tat das offenbar keinen Abbruch: Laut Polizei flohen die drei vom Unfallort und nahmen kurzerhand das Auto der Eltern der beiden Schwestern.

Rund 80 Kilometer von Ludwigshafen nach Frankfurt

Dieses Mal kamen das Trio deutlich besser voran: Die Fahrt ging von Ludwigshafen nach Frankfurt und endete erst in einer Polizeikontrolle. Die Mädchen waren inzwischen als vermisst gemeldet worden und nach dem Auto wurde gefahndet. Außerdem war den Beamten aufgefallen, dass eine 15-Jährige am Steuer sitzt. Zudem habe auch dieser Wagen in der Zwischenzeit offenbar einiges abbekommen, die Fahrt habe deutliche Spuren hinterlassen.

Familienzusammenführung in Frankfurt

Die Mädchen sind zunächst auf das Revier gebracht worden, auch das Jugendamt wurde informiert. Es hat laut Polizei etwas gedauert, bis man sie den Eltern übergeben konnte: Die hätten erst einen Weg finden müssen, ohne Auto nach Frankfurt zu kommen.