Tragischer Unfall Teenager wohl in Ludwigshafener See ertrunken

In Ludwigshafen ist am Mittwochabend ein 16-Jähriger in einem See untergegangen. Er wollte ein außer Reichweite geratenes ferngesteuertes Boot aus dem Wasser holen.