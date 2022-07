Tennisclub TC BASF erstmals in der Bundesliga

per Mail teilen

Erstmals in der Vereinsgeschichte startet der Tennisverein TC BASF Ludwigshafen in der ersten Bundesliga. Sonntag empfängt der Aufsteiger ab 11 Uhr den Deutschen Meister Grün-Weiß Mannheim. Das Interesse der Tennisfreunde ist groß: Im Vorverkauf wurden 1.500 der 2.000 Eintrittskarten verkauft. Bis Mitte August hat der TC BASF Ludwigshafen insgesamt neun Spieltage und muss dabei fünfmal auswärts antreten. Experten gehen davon aus, dass die Ludwigshafener gute Chancen haben, den Klassenerhalt in der ersten Liga zu schaffen.