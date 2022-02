Impfzentren Pfalz: Hunderte Menschen buchen Novavax-Impfung

per Mail teilen

Ab kommender Woche soll er in der Pfalz verimpft werden: Der Novavax-Impfstoff - eine neue Art sogenannter Totimpfstoffe. Experten und Politiker erhoffen sich dadurch eine Impfwende.

Ab Montag verimpfen die Impfzentren in der Pfalz Nuvaxovid

In der Vorder- und Südpfalz könnte sich die Hoffnung auf eine Impfwende erfüllen: Es haben sich bereits mehrere tausend Menschen für eine Impfung mit dem neuen Impfstoff registrieren lassen.

Nach Angaben der Impfzentren haben sich in Ludwigshafen und Landau fast 700 und in Wörth bislang 1.200 Menschen angemeldet, um sich mit Novavax impfen zu lassen.

Der Impfstoff Nuvaxovid der Firma Novavax Der Impfstoff Nuvaxovid enthält (...) einen künstlich hergestellten Eiweiß-Bestandteil aus der Hülle des Virus, das sogenannte Spikeprotein. Dieses wird durch ein modernes Verfahren unter Verwendung von biologischen Zellkulturen gewonnen und anschließend über verschiedene Herstellerschritte gereinigt. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt das Vakzin seit Februar 2022 für die Grundimmunisierung von Menschen ab 18 Jahren. Quelle: RKI

Nuvaxovid gilt als eine neue Art "Totimpfstoff"

Der Impfstoff Nuvaxovid gilt als eine neue Art sogenannter Totimpfstoffe. Viele Kritiker der bisherigen Corona-Impfstoffe hatten einen solchen Impfstoff-Typ immer wieder gefordert. Er wird ab kommenden Montag in den Impfzentren Ludwigshafen und Landau verabreicht - ab Dienstag in Bad Dürkheim und Speyer. Im Impfzentrum Wörth beginnen mit den Novavax-Impfungen am 3. März.

Nuvaxovid ist zugelassen für Erwachsene ab 18 Jahren und wird in zwei Dosen mit einem Mindestabstand von drei Wochen verabreicht.