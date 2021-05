Nach einer Diebstahlserie in einem Germersheimer Logistikunternehmen hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, haben Ermittler am Donnerstagmorgen die Wohnung des 28-jährigen Mannes im Kreis Germersheim durchsucht und Diebesgut beschlagnahmt. Sie fanden dort Elektronikartikel im Wert von rund 16.000 Euro, sowie Bargeld und Drogen. Seit Mai vergangenen Jahres waren in dem Germersheimer Logistikunternehmen immer wieder größere Mengen an Waren gestohlen worden, so die Polizei. Der Tatverdächtige habe während der Durchsuchungen einen Schwächefall erlitten und musste ärztlich behandelt werden.