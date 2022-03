per Mail teilen

Die Polizei hat nach einem Raubüberfall in Speyer von Anfang Februar zwei Tatverdächtige ermittelt. Die beiden 21- und 37-Jährigen sollen bei dem Überfall auf einen Ein-Euro-Laden rund 2.000 Euro erbeutet haben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft bedrohten sie damals die Angestellte mit einer Pistole und forderten sie auf, den Tresor zu öffnen. In den Wohnungen der beiden seien unter anderem die Tatkleidung und eine Softair-Waffe gefunden worden. Beide Tatverdächtige kamen in Untersuchungshaft.