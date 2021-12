Randalierer mit Taser außer Gefecht gesetzt

per Mail teilen

Die Polizei hat im südpfälzischen Annweiler einen Mann mit einem Elektroschock-Gerät außer Gefecht gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gestern Abend in seiner Wohnung randaliert, Nachbarn hörten auch seine Mutter schreien. Der Mann sei nicht zu beruhigen gewesen und hätte die Beamten angegriffen. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray und Elektro-Taser konnte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Zwei Polizeibeamte und auch der Randalierer wurden verletzt. Der Mann kam in eine Psychiatrische Klinik.