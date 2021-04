Bei einem Einsatz in Germersheim hat die Polizei nach eigenen Angaben einen sogenannten Taser eingesetzt, um den Angriff eines Mannes auf eine Beamtin abzuwehren. Wie die Polizeidirektion Landau am Samstag mitteilte, sei der Polizei am Freitag eine "pöbelnde Person" gemeldet worden, die sich zunehmend aggressiv verhalten habe. Als der Mann auf eine Polizeibeamtin losgegangen sei, habe man die Elektroschock-Pistole eingesetzt. Bei dem 40-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von mehr als drei Promille gemessen. Er sei über Nacht in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit.