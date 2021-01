Am Dienstag haben in Alzey die Tarifverhandlungen für die 3.500 Beschäftigten bei den Energieversorgern in Rheinland-Pfalz und im Saarland begonnen. Die Gewerkschaft verd.i fordert 5,2 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Eine weitere Forderung ist die Übernahme der Auszubildenden. Zum Tarifgebiet Energie-Südwest zählen in der Pfalz unter anderem die Ludwigshafener Pfalzwerke mit rund 800 Beschäftigen sowie die Firmen Voltaris in Maxdorf und Prego in Ludwigshafen.