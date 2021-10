per Mail teilen

Nach dem Raubüberfall auf die Esso-Tankstelle in Bellheim am Sonntagabend hat die Polizei jetzt eine genaue Täterbeschreibung veröffentlicht. Der Mann, der die Kassiererin mit einem Messer bedroht und 400 Euro erbeutet hatte, trug unter anderem einen hellen Kapuzenpullover und eine dunkle Jogginghose. Er ist schlank und 170 bis 180 Zentimeter groß. Vor der Bellheimer Esso-Tankstelle wartete vermutlich ein Komplize in einem weißen SUV.

Hinweise an die Polizei Landau.