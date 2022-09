Südpfalz: Lohnt sich das Tanken in Frankreich?

Seit Donnerstag wissen Bundesbürger wieder, wie schmerzhaft Tanken sein kann, weil der Tankrabatt wegfällt. Ganz anders in Frankreich. Aber lohnt sich der Tank-Tourismus für Südpfälzer über die Grenze wirklich?

Bisher gab es in Frankreich einen Tankrabatt von 18 Cent. Der wird nun deutlich höher und steigt auf 30 Cent pro Liter Sprit. Das gilt für Diesel, Benzin, Super-Ethanol und Diesel-Ethanol. Für Flüssiggas-Kraftstoffe oder Erdgas zum Tanken gibt es gesonderte Rabatte. Diese Maßnahme gilt bis Oktober. Profitieren sollen davon Privat- und Geschäftsleute.

Da aber die Spritpreise dennoch in Deutschland wie Frankreich immer noch stark schwanken, zeichnet sich noch nicht vollends ab, wann sich das Tanken auf der anderen Grenzseite lohnt.

Erste Pfälzer nutzen das Angebot

In Lauternbourg direkt an der französischen Grenze sind trotzdem schon ein paar Pfälzer an der Tankstelle. Eine Frau gibt zu bedenken: "Es ist natürlich auch nicht so ökologisch, wenn man jetzt Kilometer macht, um Tanken zu fahren. Vielleicht müssen wir das Auto auch öfters stehen lassen." Andere Pfälzer nutzen das Angebot schon, etwa gekoppelt mit einem Einkauf, erzählen sie dem SWR: