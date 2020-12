per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt - und nun steht Weihnachten vor der Tür. Die Sorge, das Virus unbemerkt weiterzugeben, lässt das Interesse an Schnelltests steigen. Aber die bringen nur eine trügerische Sicherheit.

Die Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz Barbara Römer, warnt eindringlich vor solchen Schnelltests für den Hausgebrauch.

"Ein negativer Test am 23. Dezember muss nicht heißen, dass man nicht am 24. Dezember unterm Christbaum Corona-positiv ist." Alle Tests stellten nur eine Momentaufnahme dar, sie könne nur davon abraten, "sich mithilfe eines Tests von den AHA-Regeln, inklusive Lüften, befreien zu können."

Sie und ihre Kollegen schätzten die Schnelltests sehr für den Alltag in den Praxen oder in den Kliniken, aber sie wiegten einen nur im Moment in Sicherheit.

Negativ-Test bietet keine Sicherheit

Die Medizinerin rät zu FFP2-Masken auch beim Weihnachtsfest und ruft eindringlich dazu auf, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Der Test sei dann hilfreich, wenn er positiv ausfalle, weil dann die Wahrscheinlichkeit groß sei, "dass man tatsächlich Coronapositiv ist. Und dann fällt sowieso Weihnachten in der Familie aus. Aber andersherum bietet ein negativer Test überhaupt keine Sicherheit", so Barbara Römer.