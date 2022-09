Römisches Militärlager bei Landau: Nur am Sonntag zu besichtigen

Es gilt als Sensationsfund: Bei den Bauarbeiten an der B10 bei Landau kamen die Reste eines römischen Militärlagers zutage. Beim Tag des offenen Denkmals gibt es am Sonntag die einmalige Gelegenheit es zu besichtigen.

Im März war ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten zur B10 auf die Überreste aus der Römerzeit gestoßen. Bis vor wenigen Wochen wurde der Fund noch geheim gehalten. Fieberhaft gruben, schürften und pinselten die Archäologen Stück für Stück frei. Etwa 40 Meter breit und 220 Meter lang ist die Ausgrabungsstelle bei Landau.

Landau: Funde lassen auf ein römisches Militärlager schließen

Massive Fundamente, eine Sandstein-Skulptur, Keramikreste und der Fußabdruck römischer Militärsandalen wurden zutage gefördert. Waren hier vor 1.500 Jahren römische Legionäre stationiert, die einen Handelsweg überwachten? Genau können das die Wissenschaftler zwar noch nicht sagen, aber eines steht fest: Es ist ein besonderer Fund, so der Archäologe David Hissnauer von der Landesarchäologie in Speyer.

Einmalige Gelegenheit: Führungen am Sonntag

Nachdem jetzt alles dokumentiert ist, wird die Ausgrabungsstelle bald wieder mit Sand zugeschüttet. So soll sie geschützt werden. Zu sehen gibt es dann für Interessierte nichts mehr. Die einzige Chance sind Führungen am Tag des offenen Denkmals. Am Sonntag von 10 bis 13 Uhr werden sie alle 30 Minuten angeboten. Mitarbeiter der Landesarchäologie erläutern die Überreste aus der späten Römerzeit. Besucher werden gebeten, die Fundstelle nicht direkt mit dem Auto anzufahren, sondern das letzte Wegstück zu Fuß zu gehen. Die Grabungsstelle liegt an der B10-Baustelle bei Landau-Godramstein. Sie ist über einen Rad-und Gehweg entlang der Kreisstraße 13 zu erreichen.

Tag des offenen Denkmals

An diesem Sonntag sind auch in der Vorder-und Südpfalz wieder viele historische Gebäude, alte Fabriken, Kirchen und Klöster zu besichtigen, die sonst nicht so einfach zugänglich sind. In den zurückliegenden Jahren kamen allein in Rheinland-Pfalz tausende Besucher, um am Tag des offenen Denkmals einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. In der Pfalz gibt es unter anderem die Möglichkeit die NS-Gedenkstätte in Neustadt oder das Schillerhaus in Ludwigshafen zu besichtigen. Eine vollständige Liste der Denkmäler, die sich an dem Aktionstag beteiligen, finden Sie hier.