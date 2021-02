Heute ist der Tag der Kinderhospizarbeit. In mehreren Städten und Gemeinden zeigen Menschen mit einem grünen Band ihre Solidarität mit schwerstkranken Kindern und ihren Familien.

"Das ist ein sehr wichtiger Tag für uns.“ sagt Linnford Nnoli vom Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen: "Wir sehen die grünen Bänder an Autos und an Haustüren, und merken, wie viele Unterstützer wir da draußen haben. Und noch viel wichtiger: Die Kinder merken es auch!“.

Das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen ist das einzige stationäre Kinderhospiz in Rheinland-Pfalz. Kinderhospiz Sterntaler

Auf Facebook würde einem das grüne Band oft auf Profilbildern begegnen. Viele Taxiunternehmen hätten außerdem angekündigt, ihre Wagen heute mit einem grünen Band schmücken zu wollen, unter anderem in Annweiler, Speyer, Neustadt und Ludwigshafen.

Kein Tag der offenen Tür in Dudehofen

Vor der Pandemie habe es zu diesem Anlass auch einen Tag der offenen Tür gegeben. Wegen Corona müsse der aber ausfallen, so Linnford Nnoli. Stattdessen haben die Mitarbeiter heute Morgen einen Film im Netz veröffentlicht, der den Zuschauer auf einen Rundgang durch die Räume mitnimmt. Außerdem habe es am Vormittag eine Gedenkzeremonie für all die Kinder gegeben, von denen man sich schon habe verabschieden müssen.

Jugendstil-Festhalle in Landau wird grün beleuchtet

Auch in Landau wird der Tag der Kinderhospizarbeit begangen: Der Kinder- und Jugendhospizverein Südpfalz lässt am Abend die Räume des Hospizzentrums in grünem Licht leuchten. Die Stadt will zudem die Jugendstil-Festhalle grün anstrahlen.

Grüne Bänder als Zeichen der Verbundenheit mit dem Hospizverein Südpfalz SWR

Hintergrund: Tag der Hospizarbeit

Seit nunmehr 15 Jahren macht der Deutsche Kinderhospizverein (DKHV) am 10. Februar auf die Situation todkranker Kinder und ihrer Familien aufmerksam. Er ruft die Menschen dazu auf, an diesem Tag grüne Bänder der Solidarität in die Fenster zu hängen, an Autoantennen zu knoten oder an Bäumen und Haustüren zu befestigen.

Foto hochladen, Solidarität zeigen

Aufgrund der Corona-Pandemie sind persönliche Begegnungen aktuell kaum möglich. Daher lädt der DKHV in diesem Jahr zu einer digitalen Mitmachaktion ein. Dazu sollen möglichst viele Menschen ein Foto von sich mit dem grünen Band aufnehmen und dem Verein bis spätestens zum 01. Februar zusenden, an: 10.02@deutscher-kinderhospizverein.de