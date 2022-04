Tafel Ludwigshafen kann endlich neue Leute einlernen

per Mail teilen

Immer mehr Menschen sind bei den steigenden Preisen für Lebensmittel auf die Tafel angewiesen. Zusätzlich nehmen auch die Geflüchtete die Tafel in Ludwigshafen jetzt in Anspruch. Doch bei der Tafel wurde das Team in letzter Zeit immer kleiner. Eine Kampagne hat geholfen und endlich können neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingelernt werden.