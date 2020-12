per Mail teilen

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße will in Herxheim einen Straßenabschnitt mit zehn Tabakschuppen unter Denkmalschutz stellen. Die Ortsgemeinde will aber einen Teil des Gebietes als Bauland ausweisen.

Laut Ortsbürgermeisterin Hedi Braun hatte die Gemeinde Herxheim bereits den östlichen Teil der Straße zum Sondergebiet "Tabakschuppen“ erklärt, das baulich nicht verändert werden dürfe. Nun aber sei die Gemeinde von den Plänen der Unteren Denkmalschutzbehörde überrascht worden, auch den westlichen Teil unter Schutz stellen zu wollen. Denn dort befinde sich eine Halle und zwei Gewerbebetriebe. Die Gemeinde wolle nun erreichen, dass dieser Teil von der Denkmalzone ausgenommen wird. Damit könnten die Tabakschuppen anders genutzt werden. Zudem könnte das Gebiet baulich weiter entwickelt werden. Nach Ansicht der Denkmalschutzbehörde ist das Tabakschuppen-Ensemble in Herxheim ein besonderes historisches Zeugnis für die Tabakkultur in der Region.