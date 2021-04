Die Evangelische Kirche der Pfalz will bis 2030 mindestens 12,5 Millionen Euro einsparen. Um dieses Ziel zu erreichen, will man mehr mit der Katholischen Kirche zusammenarbeiten.

Die Evangelische Kirche rechnet in den nächsten Jahren mit weniger Einnahmen. Die Landessynode stimmte daher am Samstag einem Plan zu, bis 2025 rund 8,5 Millionen Euro weniger auszugeben. In den Jahren bis 2030 sollen zusätzlich vier Millionen Euro eingespart werden. Als größtes Sparpotenzial gilt eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Bistum Speyer. Die evangelischen Gemeinden wurden aufgerufen, auf die katholischen zuzugehen. Einsparpotenziale gibt es demnach in der Verwaltung und der Zusammenarbeit von Diensten.

Geplante Sparsumme voraussichtlich nicht ausreichend

Die geplante Summe werde jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen, da die Corona-Krise das Defizit vergrößern werde, sagte der Vorsitzende der Kommission, der Landessynodale Helmuth Morgenthaler. Morgenthaler wies darauf hin, dass der Haushalt zu 71 Prozent durch die Kirchensteuer der Mitglieder finanziert wird. Wegen zurückgehender Mitgliederzahlen und steigender Personalkosten seien daher mutige Entscheidungen notwendig.

Keine Fusion mit anderen Landeskirchen

Die Kommission hat nach Morgenthalers Worten auch eine stärkere Zusammenarbeit oder Fusionen mit anderen Landeskirchen diskutiert. Das Thema sei jedoch nicht weiter verfolgt worden. Im Wesentlichen schlägt die Kommission fünf Punkte für Einsparungen vor:

eine Reduzierung des kirchlichen Kostenanteils an den Kitas

eine Reduzierung der Zuweisungen für den Baubedarf der Gemeinden

Stellenabbau im Landeskirchenrat und den gesamtkirchlichen Diensten

eine Reduzierung im Bereich Sachkosten und Zuschüsse an Dritte

ein stärkeres Einwerben von Drittmitteln.

Erste Vorschläge der Konsolidierungskommission "Zukunft sichern - Neues wagen" sind bereits in den aktuellen Doppelhaushalt eingeflossen. Nach dem Willen der Synode soll ihr regelmäßig über die Fortschritte der Konsolidierung berichtet werden. Die Kommission arbeitet seit Mai 2019. Der für 2020 vorgesehene Abschlussbericht musste mehrfach vertagt werden, da die Synode wegen der Corona-Krise nur verkürzt tagte.

Am Freitag hatte die digital tagende Synode ein Gesetz zum Umgang mit Darstellungen von rassistischem und nationalsozialistischem Gedankengut verabschiedet. Das Gesetz sieht vor, dass die Gemeinden eine Prüf- und Berichtspflicht zu Gegenständen mit rassistischen oder antisemitischen Inschriften oder Bildern haben. In jedem einzelnen Fall werde geprüft, wie damit umzugehen sei, heißt es in dem Gesetz, das fast einstimmig angenommen wurde.