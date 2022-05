Synode endet mit Friedensappell

per Mail teilen

Die Frühjahrssynode der evangelischen Kirche der Pfalz ist mit einem Friedensappell zu Ende gegangen. Die Synode verurteile aufs Schärfste, dass Menschen für politische Ziele verletzt oder getötet werden, hieß es. Gleichzeitig bedankte sie sich bei allen, die sich für Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Regionen einsetzen. Die Frühjahrssynode hatte am Mittwoch in Speyer begonnen. Auf der Tagung wurde auch die mittelfristige Finanzplanung für 2023 bis 2028 beschlossen. Es wird mit einem jährlich steigenden Defizit von bis zu zehn Millionen Euro gerechnet. Die Synode ist quasi das Parlament der Landeskirche. Der Evangelischen Kirche der Pfalz gehören rund 500.000 Mitglieder an.