per Mail teilen

Autofahren ohne Fahrer: Beim Pfalzbau in Ludwigshafen steht ein Mini-Bus zum zum Ausprobieren. Verkehrsexperten beraten über Herausforderungen des autonomen Fahrens.

Nach Angaben des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen Südwest (VDV) geht es bei dem Symposium im Pfalzbau um die rasante Entwicklung der autonom fahrenden Autos, Busse,Trucks und Schienenfahrzeuge. Ein wichtiger Aspekt dabei: Wie kann man sich diese Technik nutzbar machen? So seien beispielweise die Sensoren, die für eine solche Fahrt notwendig sind, heutzutage viel feiner und weniger störungsanfällig als noch vor einigen Jahren.

Trotz der schnellen Entwicklung sei vieles noch ungeklärt. So soll heute unter anderem darüber gesprochen werden, wie die selbstfahrenden Fahrzeuge zukünftig auch im Öffentlichen Personennahverkehr eingesetzt werden können.

Wer haftet bei Schäden?

Ein anderer Aspekt ist der Lkw-Verkehr: Einzelne Unternehmen setzen bereits autonom fahrende Fahrzeuge ein - bei der BASF zum Beispiel werden Container auf dem Werksgelände bewegt, allerdings ausschließlich auf dem Firmengelände. Damit sie auf die öffentliche Straße dürfen, müssen nach Angaben einer Verbandssprecherin auch rechtliche Fragen noch geklärt werden. Wer hat im Falle eines Unfalls Schuld, wer muss für Schäden aufkommen.

Selbstfliegende Drohnen gibt es auch bereits - zum Beispiel überwachen diese in Hamburg Abschnitte des Hafens.

Bei dem Symposium ist auch der parlamentarische Staatssekretär vom Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger, sowie Daniela Schmitt, Staatssekretärin vom Rheinland-Pfälzischen Verkehrsministerium dabei. Auch der Leiter des Eisenbahn- und Standortservices der BASF, Thorsten Bieker, ist anwesend, der auch im Vorstand des VDV Südwest ist.

Jeder der will, kann beim selbstfahrenden Bus einsteigen SWR

Autonom fahrender Bus zum Ausprobieren

Nach Angaben einer VDV-Sprecherin können Interessierte bei der Veranstaltung auf dem Parkplatz am Pfalzbau auch mit einem der aktuellen autonomen Fahrzeuge mitfahren - ein Bus, der im Rahmen eines Pilotprojekts in Mainz zur Zeit seine Runden dreht. Allerdings ist aus rechtlichen Gründen Bedienpersonal mit an Bord. Dieser "Operator" kann im Notfall eingreifen.