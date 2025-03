Alexander S., der Todesfahrer von Mannheim, hat laut Ermittlern wohl psychische Vorerkrankungen und befand sich bei der Tat in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Direktorin des Pfalzklinikums Klingenmünster spricht SWR-Interview über psychisch kranke Gewalttäter.

Psychische Erkrankungen, die mit einem Gewaltrisiko einhergehen, seien sehr selten, betont Sylvia Claus, Ärztliche Direktorin des Pfalzklinikums Klingenmünster im Gespräch mit dem SWR. Dazu gehören etwa schwere Suchterkrankungen, schwere Persönlichkeitsstörungen oder Psychosen.

Realitätsverlust bei Psychosen

Bei Psychosen beispielsweise könne es zu akuten Krisen kommen, die mit einem völligen Realitätsverlust einhergehen: "Mt einem Bedrohungserleben oder auch mit dem Hören von Stimmen, die Befehle geben", erklärt Sylvia Claus. Sie warnt davor, Menschen, die psychisch erkrankt sind, unter Generalverdacht zu stellen.

Ein Drittel der Bevölkerung psychisch erkrankt

Bei den sehr verbreiteten Depressionen oder Angsterkrankungen neigten Patienten dagegen nicht zu Gewalt. Etwa ein Drittel der Bevölkerung sei schon mal psychisch erkrankt, sagt Claus. Die Mehrzahl werde dabei nicht gewalttätig.

Bei Alexander S. kenne sie das Motiv der Gewalttat nicht, so die Psychiaterin. Sie wisse nicht, woran der 40-jährige Amokfahrer aus Ludwigshafen erkrankt sei und ob es einen Zusammenhang zwischen seiner psychischen Krankheit und der Gewalttat gibt.

Hat Alexander S. andere Amokfahrten nachgeahmt?

Zuletzt war am 20. Dezember in Magdeburg ein Attentäter mit dem Auto in eine Menschengruppe auf dem Weihnachtsmarkt gerast. Wenn ein Auto "als Waffe" eingesetzt werde, dann spiele die Verfügbarkeit eine Rolle, so Claus, denn "Autos sind ja nichts, was ich mir mit hohem Aufwand besorgen muss. Autos sind einfach da."

Solche Anschläge könnten bei potenziellen Tätern einen Nachahmungseffekt, auch Werther-Effekt genannt, erzeugen. "Deshalb ist es wichtig, dass wir eine besondere Sensibilität und Achtsamkeit bei der Berichterstattung über Gewaltdelikte im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen haben." So könnten Nachahmereffekte vermieden werden. Die Presse berichte ja auch nicht über Suizide, um zu verhindern, dass es Nachahmer gibt.

Wie bemerke ich, dass mein Nachbar psychisch erkrankt?

Der Täter Alexander S. lebte laut Ermittlern in Ludwigshafen und war weitgehend unauffällig. Das bestätigten auch Nachbarn dem SWR. Hätte man erkennen können, dass sich eine Gewalttat anbahnt oder dass eine schwere psychische Erkrankung vorliegt?

Erste Hinweise, so Claus, könnten starke Wesensveränderungen sein: Wenn sich jemand "sehr zurückzieht, alle Rollläden zumacht. Das könnten Hinweise darauf sein, dass er sich bedroht fühlt oder vermehrt misstrauisch ist."

Was tun, wenn mein Nachbar psychisch auffällig wird?

Wie können Außenstehende helfen? Die Chefärztin der Klinik für Psychiatrie rät, das Gespräch zu suchen, "wenn Sie in einem Bekanntschaftsverhältnis miteinander sind und auch zu motivieren, dass Hilfen angenommen werden." Hilfreich könne es beispielsweise sein, einen Kontakt zu einem sozialpsychiatrischen Dienst herzustellen, der ja auch nach Hause kommt. Aber auch einen Hausarzt, Facharzt oder Therapeuten zu kontaktieren, könne helfen.

Wann sollte man die Polizei alarmieren?

Claus empfiehlt dann die Polizei einzuschalten, wenn jemand sich gefährlich verhält, andere sich bedroht fühlen, oder man den Eindruck hat, dass andere Menschen bedroht werden. In der Regel komme dann ein sozialpsychiatrischer Dienst zu der psychisch auffälligen Person nach Hause.

Wenn jemand sich selbst akut gefährdet, Suizidgefahr besteht oder andere Menschen gefährdet sind, bestehe die Möglichkeit, den Betroffenen mithilfe des Ordnungsamts in eine psychiatrische Klinik zu bringen. Durch Medikamente, Psychotherapie, Gruppentherapie und andere Behandlungsmethoden könne den Menschen in der Klinik geholfen werden. Auch die Nachsorge sei wichtig: Werde der Patient aus der Klinik entlassen und nicht weiter therapeutisch begleitet, bestehe das Risiko, "dass er wieder in eine eigene innere Welt fällt".

Gewalttaten nicht vorhersehbar

Laut Claus gibt es keine typischen psychischen Erkrankungen, die Gewalttaten auslösen können und auch keine typischen Anzeichen dafür, dass eine Gewalttat droht. "Das lässt sich nicht vorhersagen und auch nicht im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung bringen."