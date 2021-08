Das SWR3-Comedy-Festival geht ab heute in Bad Dürkheim in die fünfte Runde: Im letzten Jahr musste die Veranstaltung wegen Corona abgesagt werden.

Und auch in diesem Jahr drückt die Pandemie dem Festival ihren Stempel auf: Es werde etwas anders als gewöhnlich stattfinden, heißt es von den Organisatoren: Eine „Spezial-Ausgabe“ unter Berücksichtigung aller Hygiene - und Sicherheitsmaßnahmen…heißt: Heute und morgen wird es im Kurpark-Ost unter freiem Himmel insgesamt acht Auftritte geben, unter anderem von Mundstuhl, Rüdiger Hoffmann, Michael Mittermeier und Markus Krebs. Das in den letzten Jahren etablierte Rahmenprogramm muss in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. Für alle Auftritte gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Alle Shows sind im Livestream auf SWR3.de zu sehen, im SWR Fernsehen werden zudem Ausschnitte ausgestrahlt. Der erste Auftritt beginnt am Samstag Nachmittag um 15 Uhr.