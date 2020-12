per Mail teilen

Das Studio Mannheim-Ludwigshafen berichtet als einziges Studio des SWR sowohl für Baden-Württemberg, als auch für Rheinland-Pfalz.



SWR Studio Mannheim-Luwigshafen Jürgen Pollak

Vom Studio Mannheim-Ludwigshafen aus berichten die Reporterinnen und Reporter für Fernsehen, Radio und Internet über die Ereignisse aus der Metropolregion Rhein-Neckar.

Etwa achtzig Mitarbeiter aus Redaktion und Technik produzieren ihre Berichte und Geschichten für alle Programme des SWR und der ARD. Dabei werden sie unterstützt von den Regionalbüros in Buchen, Mosbach und Landau. Das Berichtsgebiet reicht vom Rand des Pfälzer Waldes bis tief in den Odenwald, vom Ried bis in die Südpfalz.

Leitung Redaktion Ludwigshafen

Hartmut Reitz SWR