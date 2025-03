SWR-Reporterin Laura Scanu: Vollsperrung B37 Ludwigshafen

per Mail teilen

Die Autofahrer rund um Ludwigshafen müssen sich auf eine neue Sperrung einstellen. Ab Montag wird die B37 Richtung Innenstadt ab der Abfahrt Bruchwiesenstraße gesperrt.

Grund für die Sperrung ist die Sanierung der sogenannten Weißen Hochstraße, die zusammen mit dem in Bau befindlichen Teilstück die neue Hochstraße Süd bilden wird. Betroffen von der Sperrung ist ab heute die Abfahrt der B37 in Richtung Innenstadt zur Dammstraße. Die Gegenrichtung ist bereits seit Anfang März gesperrt. Dadurch wird die komplette Pylonbrücke nicht mehr befahrbar sein. Um in die Ludwigshafener Innenstadt oder nach Mannheim zu fahren, müssen die Autofahrer entweder die Hochstraße Nord oder die Abfahrt Bruchwiesenstraße nehmen. Ludwigshafener Stadtteile lassen sich weiter über die B9, die A6 und die A61 erreichen. Die Vollsperrung der B 37 soll bis 31. Oktober dauern.