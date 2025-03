Sonnenschein, 18 Grad und Frühlingsduft: Wo lässt sich das in diesen Tagen besonders gut genießen? Natürlich an der Weinstraße in Neustadt-Gimmeldingen. Dort haben die Winzer vor dem offiziellen Start des Mandelblütenfests am Wochenende jetzt schon die Ausschankstellen geöffnet. Die Weinfest-Fans sind von überall her angereist und genießen den Blüten-Traum in Rosa und Weiss.