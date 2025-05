SWR-Reporter Paul Lütge über den Fluchthelfer-Prozess

Im Oktober 2023 soll der 46-Jährige einem verurteilten Mörder bei der Flucht geholfen haben. Der saß damals im Gefängnis in Bruchsal. Bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee bei Germersheim floh der Häftlinge allerdings. Später wurde er in Moldawien gefasst. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Der Geflohene und der mutmaßliche Fluchthelfer kennen sich aus dem Gefängnis.

Zu Beginn des Berufungsprozess sagte der Angeklagte heute: Er habe erst am Telefon von der Flucht seines Freundes erfahren, und sei dann nach Tschechien gefahren, um vier Tage mit ihm zu verbringen. Der verurteilte Mörder bestätigte dies in seiner Zeugenaussage. Für den Prozess sind noch vier weitere Termine angesetzt, das Urteil soll Ende Mai fallen.