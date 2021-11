Aus Anlass des ARD-Jugendmedientages veranstaltet der SWR am Donnerstag in der Realschule Plus in Edenkoben einen Workshop zum Thema Medienkompetenz. Die Schüler der 7. bis 9. Klasse sollen dabei lernen, wie guter Journalismus funktioniert. Mit Recherche-Tipps lernen sie Fakenews -Falschmeldungen zu überprüfen und zu entdecken. Bei einer Live-Schalte ins ARD-Hauptstadt-Studio Berlin erhalten die Schüler zudem Einblick in die Redaktionsarbeit der Tagesschau.