Gut zwei Monate sind vergangen, seit Barbara Mächtle, Schulleiterin der Gräfenauschule in Ludwigshafen öffentlich Alarm geschlagen hat, dass an ihrer Schule 40 Kinder in der Ersten Klasse sitzen bleiben werden. Seither wurde viel diskutiert. Was sagt die Schulleiterin heute über ihre Situation? Hat sie sich verbessert?