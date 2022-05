Suppenküche wieder in geschlossenen Räumen

Die Gäste in der Suppenküche in Ludwigshafen können erstmals nach zwei Jahren seit Montag wieder ihr Essen im Gebäude in einem Saal einnehmen. Während der Corona-Pandemie war nur das Abholen des Essens an der Apostelkirche im Stadtteil Nord möglich. Nach Angaben der Organisatoren können die 60 Gäste, die täglich kommen, nun wieder gemeinsam am Tisch sitzen und miteinander reden. Das soziale Element habe seit dem Frühjahr 2020 gefehlt. Für Mittwoch wurden als besonderes Angebot Waffeln zum Dessert angekündigt, die von Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule Ernst Bloch gebacken werden. Die Ludwigshafener Suppenküche gibt es seit 1994 für bedürftige Menschen.